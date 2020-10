Roma-CSKA Sofia, UFFICIALE: torna Smalling, out Karsdorp. Davanti c’è Mayoral – LIVE

Roma pronta a scendere in campo per il secondo match stagionale in Europa League. Dopo la vittoria esterna per 2 a 1 sul campo dello Young Boys, i giallorossi affrontano il CSKA Sofia, formazione attualmente quinta nel campionato bulgaro e in un momento di forma tutt’altro che entusiasmante. Stasera farà il suo esordio stagionale la terza maglia, nera con inserti arancioni e grigi, che i capitolini vestiranno per la prima volta. Fischio d’inizio previsto questa sera all’Olimpico di Roma alle ore 21.00.

Fonseca dovrebbe varare anche stasera un turnover piuttosto ampio. In conferenza stampa il tecnico portoghese ha confermato in conferenza stampa il rientro di Smalling nella linea a 3 che scenderà in campo davanti al portiere di coppa Pau Lopez: accanto all’inglese ci saranno Fazio e Kumbulla. Considerata l’esclusione dall’undici titolare di Karsdorp e l’assenza per infortunio di Santon, sulle fasce agiranno, rispettivamente a destra e sinistra, Bruno Peres e Spinazzola. A centrocampo riproposta la coppia di centrali Cristante-Villar, già scesa in campo a Berna. Mkhitaryan farà compagnia al rientrante Carles Perez, permettendo a Pellegrini e Pedro di concedersi un turno di riposo. In avanti nuova chance per Borja Mayoral.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Boer, Ibanez, Juan Jesus, Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Zalewski, Milanese, Pedro, Dzeko.

All.: Fonseca

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Youga, Geferson; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.

A disp.: Evtimov, Turitsov, Carey, Tiago Rodrigues, Beltrame, Keita, Henrique, Penaranda, Ahmedov, Galabov.

All.: Morales

Arbitro: Aleksei Kulbakov (BLR)

Assistenti arbitrali: Dmitri Zhuk (BLR) – Oleg Maslyanko (BLR)

Quarto uomo: Denis Scherbakov (BLR)