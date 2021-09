Roma-Cska Sofia, la probabile formazione di Mladenov: Ahmedov per Caicedo

L'allenatore dei bulgari deve fare a meno di alcuni giocatori chiave per il match di domani sera

La Roma affronterà il Cska Sofia domani sera, ore 21, allo stadio Olimpico per la prima partita del gruppo C di Conference League. La squadra allenata da Stojčo Dimitrov Mladenov giocherà con la migliore formazione possibile, nonostante varie defezioni. I bulgari dovrebbe schierarsi con il collaudato 4-3-3 con il portiere brasiliano Busatto fra i pali. Davanti a lui il quartetto composto da Turitsov sulla fascia destra, Mattheij (il capitano che è intervenuto in conferenza stampa insieme all'allenatore Mladenov) e Lam centrali con Donchev sulla fascia sinistra. A centrocampo terzetto composto da Carey, Muhar e Bai mentre in avanti agiranno Yomov a destra, Wildschut a sinistra a supporto dell'unica punta Ahmedov, che sostituisce il titolare Caicedo, squalificato per questo turno di Conference League. L'allenatore del Cska Sofia dovrà fare a meno anche di diversi infortunati: il centrale difensivo Koch, il terzino destro Vion e la punta Charles.