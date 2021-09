Mladenov: “Sfrutteremo gli errori della Roma”. Mattheij: “Nessuna paura”

Il mister bulgaro: "Mourinho è un grande anche a livello umano, tra noi grande rispetto". Il capitano: "Sentiremo un po' la pressione ma dobbiamo dimostrare ciò di cui siamo capaci"

Alla vigilia del match contro la Roma di domani sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico hanno parlato in conferenza stampa il tecnico del Cska Sofia Stoycho Mladenov e il capitano Jurgen Mattheij . Queste le sue parole:

MLADENOV IN CONFERENZA

Come pensa di sostituire i giocatori assenti oggi? "È difficile, ma abbiamo dei giocatori che possono sostituire chi manca. Ci teniamo a realizzare le nostre idee a tutti i costi".

Su Mourinho e il turnover. "Lui ha tanti giocatori a disposizione, mentre noi abbiamo grandi problemi. Proverò a indovinare la formazione della Roma in qualche modo basandomi sulle ultime partite".

La Conference League è un grande traguardo per voi... "Sì, bello tutto quello che abbiamo fatto finora, ma giochiamo per tenere alto il nome del Cska. Dobbiamo giocare al massimo e sfruttare questa chance".

Può essere un vantaggio per voi aver giocato contro la Roma già l'anno scorso? "Non ho visto la partita l'anno scorso, ma in ogni caso la Roma sarà una squadra nuova anche perché ha cambiato tecnico. Sono tra le migliori squadre europee e Mourinho tra i migliori al mondo".