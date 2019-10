Roma, Cristante rischia di tornare nel 2020. Kalinic out tre settimane

Le conferme si avranno soltanto oggi nel pomeriggio, ma la Roma rischia di dover fare a meno di Cristante e Kalinic per un lungo periodo. Come riportano Chiara Zucchelli e Massimo Cecchini su gazzetta.it, la situazione che preoccupa di più è quella del centrocampista che ha un problema ad un tendine del pube e potrebbe anche essere operato. Se confermata la diagnosi iniziale, Cristante si rivedrà direttamente nel 2020 e per la Roma è un problema non da poco, considerando che finora era stato un intoccabile di Fonseca e che Diawara e Pellegrini saranno ai box fino a fine mese.

Kalinic, invece, dovrebbe restare fuori tre settimane: i primi esami parlano di lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro, ma la strada sembra essere quella di una terapia conservativa e non di un’operazione, per cui potrebbe rivedersi tra tre settimane, al massimo tra un mese. Al momento la Roma ha fuori per infortunio, oltre a Diawara e Pellegrini, anche Ünder e Mkhitaryan e contro il Milan non avrà Kluivert, squalificato