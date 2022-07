Roma, continua il tour della Conference: portata la coppa all’abbonata più giovane

Prosegue senza sosta il tour organizzato dalla Roma per mostrare la coppa della Conference League ai tifosi giallorossi. Dopo i vari rioni della città e la visita all'abbonato più anziano, questa volta è stata consegnata all'abbonata più giovane. Per l'occasione non è andato Tiago Pinto, Romolo si è recato a L'Aquila dalla piccola Iris. Grande emozione per la famiglia e per la bambina. La Roma ha pubblicato un video sui canali social: "La coppa va da Iris! Dopo la sorpresa al nostro abbonato più anziano, Romolo è andato fino all'Aquila per portare la coppa alla nostra abbonata più giovane!". Da domani il trofeo alzato da Pellegrini lo scorso 25 maggio sarà la nuova attrazione nel tour dello Stadio Olimpico.