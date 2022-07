Roma, da domani la Conference sarà esposta all’Olimpico: ecco date e orari

La coppa della Conference League conquistata il 25 maggio contro il Feyenoord arriva all'Olimpico. Dopo il giro per i rioni di Roma e la consegna all'abbonato più anziano il trofeo alzato da Pellegrini sarà la nuova attrazione nel tour dello Stadio Olimpico. L'esposizione inizierà alle 15 di domani, 7 luglio, e continuerà fino al 21. I biglietti per il tour sono acquistabili sul sito di Sport & Salute o alla biglietteria ufficiale in loco (Via dei Gladiatori 2) con un orario che va dalle 10 alle 18 a prezzo base di 15€. La Roma ha annunciato il tutto sul proprio sito ufficiale: "La UEFA Europa Conference League arricchirà l'emozionante percorso che Sport e Salute offre ai visitatori dell'Olimpico: dall'inaugurazione nel 1953 ai grandi successi giallorossi, passando per i Giochi Olimpici del 1960, gli Europei e i Mondiali di Atletica, i Mondiali di calcio del '90 e i grandi concerti che hanno fatto la storia del rock".