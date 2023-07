Roma, confronto Pinto-Mourinho: il tecnico ora pretende la punta

Colloqui fitti, e ormai quotidiani.Anche oggi Mourinho e Tiago Pinto ad Abufeira si sarebbero confrontati sul mercato come riporta Calciomercato.com. Un dialogo lungo e non troppo conciliante tanto che alcuni tifosi che attendevano foto e autografi nella hall dell'albergo sono stati invitati ad allontanarsi e a ripresentarsi più tardi. Mourinho, infatti, è sul punto di perdere la pazienza anche se in serata ha poi concesso sorrisi e selfie. L'attaccante chiesto dal 5 giugno scorso (il giorno dopo il crack di Abraham) non si vede. A venti giorni dall'inizio del campionato la Roma può contare solo su Belotti che Mou considera tutto al più una riserva. Il nome ribadito dal tecnico è sempre lo stesso: Alvaro Morata. Le resistenze di Pinto e Friedkin però non cambiano: costa troppo.