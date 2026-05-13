La vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio porta con sé conseguenze più che positive in casa Roma. La squadra di Gasperini, infatti, è ora certa che la prossima stagione parteciperà almeno all'Europa League, con la corsa Champions comunque più viva che mai nelle ultime due gare di campionato. E un'altra notizia a far felice il popolo giallorosso arriva da Donyell Malen, che è ora ufficialmente un giocatore della Roma a tutti gli effetti. L'olandese, infatti, era arrivato nella Capitale a metà gennaio in prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 25 milioni che diventa obbligo in caso di qualificazione a Champions o Europa League (più il 50% delle presenze da almeno 35 minuti, inutile a dirlo già verificatosi, e il 10% in caso di futura cessione del calciatore). Condizioni che si sono verificate, a differenza di Zaragoza che non ha raggiunto il minutaggio necessario.