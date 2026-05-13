La Roma e il Como sono ora certe di partecipare almeno alla prossima Europa League ma, per la Champions, dipendono anche dai risultati delle altre squadre in lotta
La forza delle idee: servono più Malen
Una lotta che continuerà e si deciderà esclusivamente nelle ultime due partite della stagione. Dopo il trionfo dell'Inter in Coppa Italia contro la Lazio sono arrivati i primi verdetti anche per la Roma, che è certa di non partecipare alla Conference League e si è assicurata l'aritmetica qualificazione almeno alla prossima Europa League. L'Atalanta settima, slot sbloccato grazie al successo della squadra di Chivu, è infatti a 9 punti dalla Roma quinta (primo posto valido per l'Europa League) a due giornate dal termine della stagione. Stesso discorso vale per il Como, attualmente sesto a -2 dai giallorossi ma a +7 sulla Dea. Per quanto riguarda la Champions, cinque squadre con obiettivi stagionali, filosofie di gioco e rose completamente diversi che ora sono divise esclusivamente da 5 punti - da seconda a sesta posizione. Napoli, Juventus e Milan sarebbero sicuri di giocare la Champions con due successi, mentre Roma e Como dipenderanno comunque dai risultati delle altre. Ma occhio alle sorprese...
Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma tra le tue fonti Google
Il calendario e gli scenariIl Napoli rimane l'unica in una posizione privilegiata: a Conte basterebbe una vittoria tra Pisa e Udinese per blindare uno dei primi quattro posti (la Roma non potrebbe superarla per gli scontri diretti a sfavore), mentre Juventus e Milan dovranno vincere entrambe le sfide o sperare nei risultati negativi della Roma che ha ancora diverse possibilità. A 71 punti possono arrivare cinque squadre: starebbero fuori Como e Roma. Un arrivo a quattro a 71 punti (col Napoli già secondo) qualificherebbe Como e Milan. Questa la classifica attuale e il calendario da qui alla fine - con le sfide che si giocheranno in contemporanea:
- Napoli 70 punti - Pisa (in trasferta) e Udinese (in casa)
- Juventus 68 punti - Fiorentina (in casa) e Torino (in trasferta)
- Milan 67 punti - Genoa (in trasferta) e Cagliari (in casa)
- Roma 67 punti - Lazio (in casa) e Verona (in trasferta)
- Como 65 - Parma (in casa) e Cremonese (in trasferta)
La classifica avulsaL'altro scenario è quello della classifica avulsa, con la Roma che rimane indietro rispetto alle altre visti gli scontri diretti a sfavore:
Classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Milan e Como: Milan 8 punti, Roma (miglior differenza reti negli scontri diretti) e Como 4 punti.
Milan-Roma 1-0
Roma-Milan 1-1
Como-Milan 1-3
Milan-Como 1-1
Como-Roma 2-1
Roma-Como 1-0
Classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Milan e Juventus: Juve (miglior differenza reti generale) e Milan 6 punti, Roma 2 punti.
Milan-Roma 1-0
Roma-Milan 1-1
Milan-Juve 0-0
Juve-Milan 0-0
Juve-Roma 2-1
Roma-Juve 3-3
Classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Milan, Juventus e Como: Milan (miglior differenza reti negli scontri diretti) e Como 10 punti, Juve 6 punti, Roma 5 punti.
Milan-Roma 1-0
Roma-Milan 1-1
Como-Milan 1-3
Milan-Como 1-1
Como-Roma 2-1
Roma-Como 1-0
Milan-Juve 0-0
Juve-Milan 0-0
Como-Juve 2-0
Juve-Como 0-2
Juve-Roma 2-1
Roma-Juve 3-3
© RIPRODUZIONE RISERVATA