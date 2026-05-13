Una lotta che continuerà e si deciderà esclusivamente nelle ultime due partite della stagione. Dopo il trionfo dell'Inter in Coppa Italia contro la Lazio sono arrivati i primi verdetti anche per la Roma, che è certa di non partecipare alla Conference League e si è assicurata l'aritmetica qualificazione almeno alla prossima Europa League. L'Atalanta settima, slot sbloccato grazie al successo della squadra di Chivu, è infatti a 9 punti dalla Roma quinta (primo posto valido per l'Europa League) a due giornate dal termine della stagione. Stesso discorso vale per il Como, attualmente sesto a -2 dai giallorossi ma a +7 sulla Dea. Per quanto riguarda la Champions, cinque squadre con obiettivi stagionali, filosofie di gioco e rose completamente diversi che ora sono divise esclusivamente da 5 punti - da seconda a sesta posizione. Napoli, Juventus e Milan sarebbero sicuri di giocare la Champions con due successi, mentre Roma e Como dipenderanno comunque dai risultati delle altre. Ma occhio alle sorprese...

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Il calendario e gli scenari

Napoli 70 punti - Pisa (in trasferta) e Udinese (in casa)

70 punti - Pisa (in trasferta) e Udinese (in casa) Juventus 68 punti - Fiorentina (in casa) e Torino (in trasferta)

68 punti - Fiorentina (in casa) e Torino (in trasferta) Milan 67 punti - Genoa (in trasferta) e Cagliari (in casa)

67 punti - Genoa (in trasferta) e Cagliari (in casa) Roma 67 punti - Lazio (in casa) e Verona (in trasferta)

67 punti - Lazio (in casa) e Verona (in trasferta) Como 65 - Parma (in casa) e Cremonese (in trasferta)

La classifica avulsa

Ilrimane l'unica in una posizione privilegiata: a Conte basterebbeper blindare uno dei primi quattro posti (lanon potrebbe superarla per gli scontri diretti a sfavore), mentredovranno vincere entrambe le sfide o sperare nei risultati negativi della Roma che ha ancora diverse possibilità. A 71 punti possono arrivare cinque squadre: starebbero fuori Como e Roma. Un arrivo a quattro a 71 punti (col Napoli già secondo) qualificherebbe Como e Milan. Questa lae ilda qui alla fine - con le sfide che si giocheranno in contemporanea:L'altro scenario è quello della, con la Roma che rimane indietro rispetto alle altre visti gli scontri diretti a sfavore:

Classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Milan e Como: Milan 8 punti, Roma (miglior differenza reti negli scontri diretti) e Como 4 punti.

Milan-Roma 1-0

Roma-Milan 1-1

Como-Milan 1-3

Milan-Como 1-1

Como-Roma 2-1

Roma-Como 1-0

Classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Milan e Juventus: Juve (miglior differenza reti generale) e Milan 6 punti, Roma 2 punti.

Milan-Roma 1-0

Roma-Milan 1-1

Milan-Juve 0-0

Juve-Milan 0-0

Juve-Roma 2-1

Roma-Juve 3-3

Classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Milan, Juventus e Como: Milan (miglior differenza reti negli scontri diretti) e Como 10 punti, Juve 6 punti, Roma 5 punti.

Milan-Roma 1-0

Roma-Milan 1-1

Como-Milan 1-3

Milan-Como 1-1

Como-Roma 2-1

Roma-Como 1-0

Milan-Juve 0-0

Juve-Milan 0-0

Como-Juve 2-0

Juve-Como 0-2

Juve-Roma 2-1

Roma-Juve 3-3