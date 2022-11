Roma, con il Torino in oltre 60mila. Per il Salisburgo venduti già 5mila biglietti

Contro i granata vicino il 16esimo sold out dell'era Mourinho. Per la sfida di Europa League staccati già 5mila tagliandi in 3 ore

La voglia di Roma non si esaurisce mai. I tifosi giallorossi, nonostante la sconfitta nel derby e il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo, saranno in oltre 60mila sulle tribune dell'Olimpico per il match contro il Torino. Se ci fosse nuovamente il tutto esaurito, si tratterebbe della sedicesima volta da quando sulla panchina giallorossa siede José Mourinho. Dopo solo 3 ore invece, dall'inizio della vendita riservata agli abbonati per la sfida europea contro il Salisburgo (in programma il 23 febbraio alle ore 21), il botteghino ha già registrato oltre 5000 tagliandi staccati.