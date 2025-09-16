Roma con e senza Dybala: tra media punti e percentuali, ecco cosa dicono i numeri

L'argentino ha saltato in totale 48 partite in tre anni e tre partite, con numeri contrastanti che però offrono una panoramica dell'effettiva 'dipendenza' dei giallorossi dalla Joya

Francesco Iucca Collaboratore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 16:21)

A cinque giorni dal derby della capitale sono tante le incognite di questa Roma, soprattutto dopo una sconfitta inaspettata come quella di domenica col Torino. In particolare non ha convinto la prestazione offensiva dei giallorossi, oltre alle scelte di formazione di Gasperini. I numeri confermano però che l'attacco al momento è sterile e contro la Lazio non ci sarà neanche Paulo Dybala, ko per l'ennesimo infortunio (il 18esimo in giallorosso) che lo terrà fuori almeno due settimane. La Joya ha saltato 48 partite nei tre anni nella capitale con una media di 16 a stagione considerando tutte le competizioni, di cui 37 complessivamente solamente in Serie A. Da anni si dice che c'è una Roma con Dybala e una senza, i numeri confermano - in maniera comunque non così marcata - questo 'adagio'. Concentrandoci solamente sul campionato, sono in totale 80 le partite giocate dall'ex Juve con la maglia della Roma - comprese le tre con Gasperini - con 141 punti all'attivo: una media di 1,76 per ogni match.

Le sfide saltate completamente sono invece 37, poco meno della metà di quelle in cui è sceso in campo: con 60 punti la media in questo caso è 1,62. Più bassa sì, ma non troppo. Andando a scomporre ulteriormente la statistica per ogni stagione si nota uno stacco importante nei primi due anni di Dybala a Roma: nel 2022/23 la media punti in Serie A è stata di 1,84 (46 in 25 gare) con lui in campo. Senza invece 1,3 (17 in 13). Nel 2023/24 trend simile: 1,78 punti a partita con la Joya (50 in 28) e ancora 1,3 (13 in 10) senza. La tendenza è cambiata lo scorso anno, anche se si tratta di una stagione molto particolare. L'argentino ha giocato 24 partite in campionato con 39 punti per la Roma (media di 1,62), ma praticamente tutte nella prima parte di stagione, quella 'disgraziata' con tre allenatori diversi. I match saltati invece sono stati 14, in cui la Roma ha collezionato ben 30 punti (2,14 di media). Anche se Dybala è stato indisponibile per ben 11 delle ultime 14 gare, quelle in cui Ranieri ha completato il capolavoro.

Roma Dybala-dipendente? Cosa dicono i numeri — Un dato quindi abbastanza relativo, ma comunque un primo segnale di una indipendenza dalla Joya che prima pareva essere un miraggio. Soffermandoci sul derby, invece, di sei da quando è a Trigoria non ne ha giocati due e la Roma non ha vinto nessuna delle due stracittadine (1 pari e 1 ko). Se invece proseguiamo l'analisi per dividere in vittorie, pareggi e sconfitte tutte le partite giallorosso delle ultime tre stagioni più le altre tre di quella in corso il conto è abbastanza simile. Su 119 presenze in tutte le competizioni di Paulo sono 57 vittorie (oltre il 49%), 33 sconfitte (28,4%) e 26 pareggi. Senza di lui invece 23 vittorie (47,9%), 12 sconfitte (25%) e 13 pareggi. E la Roma per il momento non ha intenzione di accelerare in nessun modo per un eventuale rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. Poi certo, c'è il campo e quello dice che quasi sempre quando c'è Paulo - magari anche da subentrato - la partita cambia volto come accaduto a Pisa. Ma le statistiche dicono che i giallorossi stanno cominciando a fare a meno di lui, anche se per farlo in maniera definitiva bisognerebbe comunque sostituirlo con un calciatore importante. Quello che chiedeva Gasperini.