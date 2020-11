Roma-Cluj, UFFICIALE: Villar e Mkhitaryan dietro Mayoral. Fuori Pellegrini – LIVE

Una vittoria in rimonta con lo Young Boys e un pareggio a reti bianche contro il Cska Sofia. Il cammino in Europa League della Roma non è stato esaltante sin qui, ma questa sera la squadra di Fonseca ha l’occasione con una vittoria di portarsi al primo posto in solitaria nel gruppo A. Il tecnico portoghese insiste sulla via del turnover per dare l’occasione a tutti gli uomini della rosa di giocare e mettere, come si suol dire, minuti nelle gambe. In porta torna Pau Lopez, che giovedì scorso è stato uno dei migliori in campo. Confermata la difesa a tre, ma cambiano gli interpreti. Al centro ci sarà Ibanez, con Kumbulla e Fazio ai lati. Riposa Smalling, che tornerà domenica contro il Genoa. A centrocampo fuori Pellegrini e spazio a Cristante e Villar, che si sposta sulla trequarti affiancato da Mkhitaryan. Mayoral punta centrale, sempre alla ricerca del primo gol in maglia romanista.

Le formazioni Ufficiali

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Villar; Mayoral.

A disp.: Mirante, Boer, Smalling, Jesus, Karsdorp, Pellegrini, Zalewski, Tripi, Milanese, Pedro, Dzeko.

All.: Fonseca.