Roma, c’è un altro Matic che ha stregato Trigoria: è il figlio Filip

Il primogenito del centrocampista serbo gioca in attacco nelle giovanili giallorosse dopo aver iniziato in Inghilterra con il Manchester United

Matic è sempre più leader della Roma ma non è l'unico della famiglia ad aver sorpreso tutti all'interno di Trigoria. Il figlio Filip tra pochi giorni compirà 12 anni e, al contrario di papà Nemanja, di "mestiere" fa l'attaccante vista anche la sua altezza per la giovane età. Gioca tra le fila dell'under 12 giallorossa allenata da Massimiliano Derretta dopo aver iniziato nell'Academy del Manchester United. Di lui si parlava molto bene già in Inghilterra, ma le sue qualità sono state riscontrate anche a Trigoria.