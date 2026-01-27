Roma, Carrasco spinge: muro Al-Shabab. Trigoria, Rensch e Angeliño in gruppo

Altra giornata frenetica di mercato in casa Roma, che vuole regalare gli ultimi innesti a Gian Piero Gasperini che ieri ha festeggiato i suoi 68 anni prima a Trigoria e poi in un noto locale della Capitale. Il nome più caldo al momento è quello di Carrasco, che pur di tornare a giocare in Europa per prepararsi al meglio al Mondiale (anche sotto incoraggiamento del Ct Garcia) sarebbe disposto a rinunciare a gran parte dello stipendio – 14 milioni netti a stagione – per trasferirsi alla Roma. Il muro, però, arriva dall'Al-Shabab, che non ha ancora aperto al prestito. A giugno, poi, si andrà alla ricerca di un profilo più giovane: attualmente i nomi portano a uno tra Tel, Godts, Sauer e Summerville (il West Ham non vuole far partire quest'ultimo nel mercato invernale). E' spuntata invece, nelle ultime ore, l'idea Sterling: in uscita dal Chelsea, si registra anche l'interesse del Napoli.