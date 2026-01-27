Roma, Carrasco spinge: muro Al-Shabab. Trigoria, Rensch e Angeliño in gruppo

Altra giornata frenetica di mercato in casa Roma, che vuole regalare gli ultimi innesti a Gian Piero Gasperini che ieri ha festeggiato i suoi 68 anni prima a Trigoria e poi in un noto locale della Capitale. Il nome più caldo al momento è quello di Carrasco, che pur di tornare a giocare in Europa per prepararsi al meglio al Mondiale (anche sotto incoraggiamento del Ct Garcia) sarebbe disposto a rinunciare a gran parte dello stipendio – 14 milioni netti a stagione – per trasferirsi alla Roma. Il muro, però, arriva dall'Al-Shabab, che non ha ancora aperto al prestito. A giugno, poi, si andrà alla ricerca di un profilo più giovane: attualmente i nomi portano a uno tra Tel, Godts, Sauer e Summerville (il West Ham non vuole far partire quest'ultimo nel mercato invernale). E' spuntata invece, nelle ultime ore, l'idea Sterling: in uscita dal Chelsea, si registra anche l'interesse del Napoli.
Continuano i contatti per Wolfe, ma senza spendere cifre folli: Tsimikas potrebbe restare. Idea Sterling, smentita Pellegrini-Al Nassr. Bove si racconta e Pjanic si ritira
Proseguono poi i contatti per Moller-Wolfe, laterale sinistro norvegese attualmente in forza al Wolverhampton. La Roma, però, non vuole fare spese folli e la situazione attualmente è in una fase di stand-by. Al momento neanche i vari Methalie, Fortini e Seys avrebbero aperto in maniera chiara alla cessione e, nel caso in cui il club giallorosso non dovesse arrivare a chiudere per uno di questi, resterebbe Tsimikas fino a giugno. Per il terzino greco di proprietà del Liverpool (che lo richiamerebbe se la trattativa tra Robertson e il Tottenham andasse in porto) si sarebbe fatto avanti il Besiktas, mentre per Fortini il Napoli vorrebbe anticipare la concorrenza.
