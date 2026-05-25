La qualificazione della Roma in Champions League ha acceso la festa nelle strade della Capitale. Dopo il successo di Verona, cori, clacson e bandiere hanno colorato diversi quartieri della città, dal centro alla periferia. Oltre 400 tifosi si sono ritrovati al Roma Club Testaccio davanti al maxischermo, mentre lungo il Tevere tanti romanisti hanno celebrato in motorino sventolando le bandiere giallorosse. Tanti anche i fuochi d'artificio in diversi punti della città per festeggiare il terzo posto mentre 500 persone si sono ritrovate a Fiumicino per accogliere la squadra a notte inoltrata. Una gioia intensa ma composta, liberata dopo sette anni d’attesa.