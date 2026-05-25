La notte dei romanisti. Prima il 2-0 al 'Bentegodi' che ha riportato la Roma in Champions dopo 7 anni, poi la lunga attesa dei tifosi giallorossi all'aeroporto di Fiumicino, in piena notte. Alle 2.30 oltre 300 sostenitori giallorossi hanno accolto la squadra al rientro da Verona e si sono letteralmente scatenati con i calciatori. Erano disposti su due file, di cui una transennata, ma è bastato veramente poco per rompere le barriere e far fluire tutto l'amore per una squadra che è riuscita in un'impresa. Allora Dybala e soprattutto Mancini, con Gasperini, El Shaarawy, Koné, Pellegrini e Cristante, si sono immersi nella marea romanista in festa, con le bandiere a fare da cornice. Poi il mattatore è stato Mile Svilar, che si è letteralmente tuffato in mezzo ai tifosi, li ha guardati ed è esploso in un 'Forza Roma, siamo in Champions!' quaasi liberatorio, senza inibizioni. Oltre 5 minuti di abbraccio, con i calciatori che anche dal pullman riprendevano quello che stava succedendo fuori, sbattendo sul vetro, cantando ed esultando. Sì Roma, ora puoi festeggiare davvero!