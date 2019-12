Roma Cares, Pau Lopez e Pastore al Policlinico Umberto I – FOTO

La Roma non si ferma nella solidarietà. Dopo la visita di ieri di Paulo Fonseca ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù, oggi è stato il turno di Pau Lopez e Javier Pastore. Il portiere spagnolo e il trequartista – fermo da un mese per una contusione tra anca e bacino – sono stati ospiti del Policlinico Umberto I per un pomeriggio organizzato da Roma Cares. Con loro anche una delegazione della Lazio, con i due centrocampisti Lucas Leiva e Cataldi.

Lo spagnolo ieri è tornato in gruppo dopo il problema muscolare che l’ha tenuto fuori nella partita di San Siro contro l’Inter, mentre per il Flaco si sono allungati i tempi di recupero dalla botta accusata in allenamento che lo tiene fuori dai convocati dalla partita contro il Brescia.