Roma, Capello smentisce la notizia del ritorno da dirigente: “Non commento fantasie”

Capello torna nella nuova Roma di Friedkin? È l’indiscrezione uscita su “Leggo” stamattina che raccontava di una possibilità di rivedere l’allenatore dell’ultimo scudetto nello staff dirigenziale della società che sta per nascere ufficialmente proprio in questi giorni. Don Fabio però ha smentito la notizia ai microfoni di Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport: “La notizia mi giunge nuova. Me la sta dando lei adesso. Non commento fantasie”. Capello è stato giocatore della Roma tra il 1967 e il 1970 e poi allenatore dal 1999 al 2004, vincendo lo scudetto nel 2001.