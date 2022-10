Roma, buone notizie per Mourinho: Kumbulla si allena in gruppo

La difesa ritrova l'albanese fermato da un problema muscolare. Sarà in panchina contro il Napoli

Dopo Karsdorp una altra buona notizia sul fronte recuperi in casa Roma. Marash Kumbulla è tornato ad allenarsi a Trigoria. L'albanese è rientrato dopo essere rimasto lontano dal campo nei giorni scorsi a causa di un affaticamento muscolare. Non partirà dall'inizio domenica contro il Napoli, ma sarà quasi certamente convocato e rappresenterà una valida alternativa in caso di emergenza di uno dei tre centrali.