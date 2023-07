Roma, buona la prima: Boreale ko 4-0 grazie a Pagano, Solbakken, El Shaarawy e Aouar

I giallorossi, sotto gli occhi di Mourinho, calano il poker contro la formazione capitolina. Prime reti in giallorosso per il classe 2004 e il neo arrivato algerino

Inizia con una vittoria la nuova stagione della Roma che conclude la prima settimana di ritiro a Trigoriabattendo in amichevole la Boreale. Il match è terminato sul punteggio di 4-0 grazie alle reti di Pagano (al suo primo con i grandi), Solbakken, El Shaarawy e Aoaur all'ultimo pallone disponibile. Nel primo test stagionale Mourinho si affida inizialmente al 3-5-2 con, davanti a Boer, la difesa a tre composta da Karsdorp, Mancini e Llorente. In mezzo al campo scelte obbligate e accanto all'insostituibile Matic, spazio al giovane Pagano e al neo arrivato Aouar. Sulle corsie esterne Zalewski e El Shaarawy con la coppia Belotti-Dybala davanti. Presente anche Kristensen, al suo primo giorno in giallorosso, che ha svolto un allenamento differenziato. Assente Smalling affaticato dopo la prima settimana di allenamento.