Roma-Boreale 4-0: vittoria nella prima amichevole estiva per i giallorossi

I giallorossi cominciano a fare sul serio scendendo in campo per la prima amichevole della stagione a Trigoria

LÈ tempo di cominciare a fare sul serio in casa Roma con la prima amichevole stagionale direttamente da Trigoria , sede del ritiro giallorosso. L'avversario sarà la Boreale , squadra militante nel campionato di Eccellenza. Calcio d'inizio in programma alle 10:30. Un match che sarà utile ad osservare principalmente le condizioni atletiche degli uomini di Mourinho.

Buona azione della Roma con Aouar che al limite dell'area si libera di due avversari prima di scaricare per El Shaarawy. Il Faraone si incaponisce nel dribbling e non riesce a liberare la conclusione in porta

Il primo giallo del match è per Diego Llorente. Brutto fallo a centrocampo su Petrini. L'arbitro non può fare altro che ammonire

PAAAAGANOOOOOO!! Roma in vantaggio con Belotti che davanti al portiere preferisce servire a rimorchio la corrente Pagano. Per il numero 10 della primavera è un gioco da ragazzi spingere la palla in rete a porta sguarnita

Ancora Pagano protagonista. Numero di Aouar al limite dell'area e palla per il classe 2004 che non riesce però a trovare nessun compagno in area. Libera la difesa della Boreale

Solbakken a centimetri dal 4-0. Il norvegese dal lato destro del campo si accentra e scarica il mancino in porta. La palla termine di un soffio al lato. Sospiro di sollievo per la Boreale

Aouar! Arriva la prima gioia in giallorosso per il giocatore algerino che firma il poker della squadra di Mourinho

ULTIME DA TRIGORIA: Sono davvero pochi gli uomini a disposizione per il tecnico portoghese. Con il rientro dei nazionali fissato per il 17, le scelte di formazione per lo Special One sono praticamente obbligate. In porta c'è Svilar, mentre la difesa parte dalle certezze Smalling, Mancini e Llorente. A centrocampo scalpita Pagano ma tutti gli occhi sono puntati sul nuovo arrivato Aouar. In avanti, Belotti sarà l'attaccante di riferimento.