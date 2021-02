Roma-Braga, domani alle 13.30 la conferenza di Fonseca. Presente anche El Shaarawy

Tutto pronto per la vigilia di Roma-Braga, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca presenterà la sfida in conferenza stampa domani alle 13.30: ad affiancarlo ci sarà Stephan El Shaarawy, che si candida a questo punto in maniera ancor più significativa per una maglia da titolare. I giallorossi svolgeranno l’allenamento di rifinitura in mattinata, alle ore 11.00. Prevista per le 20, invece, l’intervista al tecnico del club portoghese Carvalhal. All’andata la sfida dell’estasio Municipal aveva visto la Roma conquistare la vittoria per 2 a 0 grazie alle reti di Dzeko e Borja Mayoral.