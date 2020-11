Roma, Boniek applaude l’arrivo di Tiago Pinto: “Buona notizia” – FOTO

La Roma ha annunciato nel pomeriggio, a sorpresa, il neo direttore generale e non sono tardate le reazioni alla notizia del nuovo arrivo a Trigoria. Tiago Pinto, ex dirigente del Benfica, dove ha trascorso gli ultimi otto anni di carriera, è stato accolto da Zibì Boniek, il quale ha voluto complimentarsi con il club giallorosso per la scelta effettuata. Proprio l’ex Roma, nei giorni scorsi, aveva strizzato l’occhio alla società di Via Tolstoj, annunciando di non aver mai dimenticato squadra e città. “Buona notizia“, questo il breve messaggio che ha pubblicato il polacco sul suo profilo Twitter, che dimostra ancora una volta di avere a cuore le sorti dei giallorossi.