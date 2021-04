Roma-Bologna, Pellegrini ammonito: era diffidato, salta il Torino

Palla persa a centrocampo da Villar che dà il via al contropiede del Bologna. Soriano porta palla e Pellegrini è costretto a stenderlo. E’ la dinamica che al minuto 83 porta al cartellino giallo per Lorenzo Pellegrini che, diffidato, sarà costretto a saltare la prossima sfida con il Torino, in programma domenica prossima alle ore 18. Un’ammonizione che fa anche arrabbiare il capitano e numero 7, che se la prende con Villar probabilmente per la superficialità con cui aveva dato il via al contropiede degli ospiti. Decima ammonizione in campionato per il centrocampista della Roma, che aveva già osservato un turno di squalifica contro la Juventus.