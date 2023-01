Roma-Bologna, la moviola: Dybala si conquista un rigore, ammonito Ibanez

L'arbitro designato per Roma-Bologna, match della sedicesima giornata di campionato, è il signor Alberto Santoro. Il fischietto di Messina, alla sua nona apparizione in Serie A, dirige per la prima volta in carriera i giallorossi, mentre ha già incrociato i rossoblù in due occasioni. Santoro viene coadiuvato dagli assistenti Galletto e Mondin. Il IV uomo è Mercenaro. Al Var scelto Chiffi, che ha avuto diversi battibecchi con Mourinho, mentre l'AVar è Longo.