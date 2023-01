Roma-Bologna 16:30 diretta LIVE: Zaniolo guida l’attacco. Tahirovic dal 1′

La squadra di Mourinho ospita i rossoblù di Thiago Motta per la sedicesima giornata di Serie A

Finalmente si ricomincia. Dopo 52 giorni, un'eternità. La Roma torna a giocare in campionato contro il Bologna all'Olimpico (ore 16:30) per la sedicesima giornata di Serie A. I giallorossi, spinti ancora una volta da uno stadio sold-out, vogliono ripartire con il piede giusto per continuare la corsa al quarto posto, che attualmente dista 3 punti. Mourinho si affiderà ai 'Fab Four'. La sorpresa in mezzo al campo è Tahirovic, sulla trequarti Pellegrini e Dybala. Davanti potrebbe partire dalla panchina Abraham con Zaniolo falso nove.

Roma-Bologna, le probabili formazioni — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Zaniolo. Allenatore: José Mourinho

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì; Cambiaso, Ferguson, Medel, Orsolini; Dominguez, Soriano; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta

PREPARTITA - La Roma si rituffa nel campionato e spera in una seconda parte di stagione migliore rispetto alla prima. La squadra di Mourinho aveva chiuso il 2022 con un pareggio (1-1) negli ultimi minuti contro il Torino. Gli emiliani, invece, hanno salutato la prima porzione di Serie A con una netta vittoria per 3-0 contro il Sassuolo.

ULTIME DA TRIGORIA - Ieri si è svolta la rifinitura a Trigoria per preparare la sfida con il Bologna. Il nuovo arrivato Solbakken ha lavorato con il gruppo, ma difficilmente partirà titolare. Possibile un suo impiego nei minuti finali magari, per dargli un primo assaggio del caloroso popolo giallorosso. Gli applausi del pubblico se li prenderà sicuramente Paulo Dybala, che dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo, è tornato in anticipo a Roma per mettersi a disposizione dello Special One.

DOVE VEDERLA - La partita viene trasmessa in diretta da DAZN e per vederla in tv bisogna accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Manuel Pasqual. Da bordocampo, Tommaso Turci. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.