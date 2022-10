Roma, Bloomberg: Friedkin tratta con investitori privati per ripagare il debito

I Friedkin sono pronti a estinguere il bond da 275 milioni emesso nel 2019, ripagando in anticipo gli investitori istituzionali che avevano aderito all’offerta, rispetto alla scadenza prevista per il 2024. Secondo quanto riportato dalla prestigiosa agenzia americana 'Bloomberg', l'AS Roma starebbe raccogliendo finanziamenti da investitori privati per ripagare il proprio "debito pubblico". I Friedkin sarebbero in trattative con alcuni investitori istituzionali per vendere obbligazioni a privati, secondo fonti che hanno chiesto di restare anonime. I fondi raccolti, insieme al cash, verranno utilizzati per "rifinanziare le banconote con rating spazzatura del club due anni prima della loro scadenza". La Roma - continua l'articolo - non ha risposto a una richiesta di commento sull'argomento.