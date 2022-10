Roma-Betis, le probabili formazioni di Mourinho e Pellegrini

La Roma, archiviato il successo per 2-1 contro l'Inter, si prepara alla sfida di Europa League con il Betis. Giovedì alle 21:00, per la terza giornata del girone C della competizione europea, arriva all'Olimpico la formazione di Manuel Pellegrini. Per questa sfida determinante José Mourinho si dovrebbe affidare per 9/11 alla stessa squadra che ha espugnato San Siro. Tra i pali Rui Patricio. Solita difesa con Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce Celik è sicuro del posto a destra, mentre a sinistra Spinazzola e Zalewski si giocano la maglia da titolare. Davanti alla difesa straordinari per Matic e Cristante. L'attacco tornerà sulle spalle di Tammy Abraham. Dietro di lui, Dybala e Zaniolo. Un turno di riposo per capitan Lorenzo Pellegrini che deve smaltire il fastidio al flessore.