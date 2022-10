Roma-Betis, le pagelle dei quotidiani: Dybala non basta, male Zaniolo e Abraham

Si mette in salita la qualificazione per la squadra di José Mourinho, che al momento è terza nel girone a quota 3 punti

La Roma cade ancora in Europa, questa volta all'Olimpico. Non basta la rete su rigore del solito Dybala, i giallorossi vengono sconfitti 2-1 dal Real Betis nella terza partita del girone di Europa League. Si mette in salita la qualificazione per la squadra di José Mourinho, che al momento è terza nel gruppo C a quota 3 punti. Ancora una prestazione sottotono di Abraham e nel finale Zaniolo perde la testa e si fa espellere.