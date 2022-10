Roma-Betis, le formazioni ufficiali di Mourinho e Pellegrini

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma in Europa League. Alle 21 i giallorossi affronteranno il Real Betis di Manuel Pellegrini in una partita fondamentale per il futuro nella competizione. Mourinho dovrà fare a meno però di Pellegrini. Il capitano giallorosso ha accusato un problema al flessore della gamba sinistra, lo stesso che lo aveva costretto a lasciare il ritiro di Coverciano nell'ultima pausa per le nazionali. Lo Special One si affida al solito Rui Patricio tra i pali con Smalling, Mancini e Ibanez come terzetto di difesa. A sinistra Zalewski preferito a Spinazzola con Celik che agirà invece sulla corsia di destra. A centrocampo confermata la coppia Matic-Cristante con Dybala e Zaniolo dietro all'unica punta Abraham.