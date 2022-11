Roma, Berardi: “Stiamo facendo il massimo per fare lo stadio in breve tempo”

Pietro Berardi, CEO della Roma, ha parlato durante la presentazione del libro "Le nuove guerre del calcio" di Marco Bellinazzo. Queste le sue parole: "Come business principale noi abbiamo il diritto e il dovere di dare il miglior prodotto possibile e di cercare di fidelizzare il tifoso, a cominciare dai giovani. Sitiamo assistendo a delle evoluzioni, i giovani vedono il calcio in maniera molto diversa da come lo vediamo noi, metaverso e social media. Dobbiamo rendere il prodotto più fruibile possibile a tutte le generazioni. Dobbiamo ricordarci che non è solo business, non è solo soldi, è passione. Allo stesso tempo come Sistema Paese dobbiamo muoverci. Oggi siamo indietro rispetto alla Turchia, come ha detto il Presidente Gravina, e questo, con tutto il rispetto per il popolo turco, non mi fa piacere. Sopporto a malapena di essere indietro al calcio inglese, potete immaginare la sofferenza che mi dà questo. Come società ci siamo, come Lega ci siamo e siamo pronti alle sfide del calcio di oggi".