Roma-Benevento, UFFICIALE: Cristante in difesa, fuori Kumbulla – LIVE

La Roma vuole riprendere la sua corsa con una vittoria. Dopo il successo a Udine prima della sosta per le nazionali, i giallorossi all’Olimpico ospitano il Benevento di Pippo Inzaghi. L’occasione è ghiotta per centrare il primo successo in casa dopo il pareggio con la Juventus. Che vorrebbe dire salire a 7 punti e continuare la risalita in classifica, raggiungendo l’Inter a meno cinque dalla capolista Milan.

Fonseca rispetto all’ultima uscita ha riabbracciato Smalling e trovato Mayoral, ma solo lo spagnolo è disponibile. Chris è fermo per una distorsione al ginocchio ed è stato costretto al forfait. In porta confermato Mirante, davanti a lui il trio Mancini-Ibanez-Kumbulla. A destra confermato Santon, in mezzo Pellegrini con Veretout e Spinazzola a sinistra (Diawara e Calafiori in quarantena causa coronavirus). Davanti non si toccano Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko, a caccia del primo gol stagionale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Boer, Juan Jesus, Fazio, Peres, Kumbulla, Villar, Darboe, Zalewski, Mayoral, Carles Perez.

All.: Paulo Fonseca.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

A disp.: Gori, Manfredini, Maggio, Pastina, Tuia, Basit, Dabo, Improta, Insigne, Tello, Di Serio, Sau.

All.: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Del Giovane – Galetto

IV Uomo: Piccinini

Var: Mazzoleni

AVar: Fiorito