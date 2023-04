Roma-Bayer Leverkusen, febbre da semifinale: venduti 14mila biglietti nella notte

Sale la febbre per la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La Roma ha messo in vendita i biglietti per gli abbonati Serie A subito dopo il fischio finale e nella notte sono stati già venduti 14mila biglietti. Numeri impressionanti che porteranno ad un altro sold out l'11 maggio. La prima fase durerà fino alle 16 di lunedì, poi partirà la seconda per i possessori della tessera per le coppe. La prelazione scadrà il 26 aprile alle ore 15.59. Dalle 16 dello stesso giorno partirà la caccia al biglietto con la vendita libera. Si prevedono lunghissime file on line e il ritorno dell'odiato 'omino' del sito.