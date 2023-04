Roma-Bayer Leverkusen, date della semifinale e biglietti in vendita da subito

I giallorossi completano la rimonta ai danni del Feyenoord e volano in semifinale. Le date sono state già designate: 11 maggio l’andata allo stadio Olimpico, mentre il ritorno è in programma il 18 in Germania

‘ReMountada’ completata. La Roma supera il Feyenoord dopo l’1-0 dell’andata e fa gioire i 67mila dell’Olimpico. Vittoria ai supplementari per 4-1. La squadra di Mourinho conquista la terza semifinale europea consecutiva, la quarta in 6 anni, e affronterà il Bayer Leverkusen. Le date sono state già designate: 11 maggio l’andata allo stadio Olimpico, mentre il ritorno è in programma il 18 in Germania. Le due squadre si erano affrontate nella Champions League del 2015. Vittoria in casa per 3-2 dei giallorossi e pareggio 4-4 in Germania. I tedeschi hanno eliminato il Saint Gilloise vincendo in Belgio 1-4. Il mister è una vecchia conoscenza di Mourinho. Xabi Alonso e lo Special One sono stati insieme ai tempi del Real Madrid. Dopo un inizio difficile lo spagnolo ha cambiato la stagione del Bayer che al momento occupa la sesta posizione in Bundesliga e si trova a 7 punti dalla zona Champions League.

Roma-Beyern Leverkusen: le info sui biglietti — Già da stasera sono in vendita i biglietti per la semifinale. Ecco le modalità comunicate dalla Roma.

Fase 1: prelazione Abbonati Serie A

A partire da giovedì 20 aprile, e fino alle ore 15:59 di lunedì 24 aprile, gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. Per motivi organizzativi della Uefa, i titolari di abbonamento di tribuna Monte Mario centrale sud (dalla fila 11 alla fila 25), non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ma potranno comunque effettuare l’acquisto in altri posti tra quelli disponibili.

Fase 2: prevendita Abbonati Coppe

Questa fase è riservata ai soli possessori di abbonamento Coppe (non titolari di abbonamento Serie A). A partire dalle ore 16 di lunedì 24 aprile, e fino alle ore 15:59 di mercoledì 26 aprile, gli abbonati solo Coppe potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Fase 3: vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 16 di mercoledì 26 aprile. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Dove comprare i biglietti — SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per l'acquisto del ridotto disabili/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9-18:30).

PUNTI VENDITA VIVATICKET

PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno della partita) - Viale delle Olimpiadi, 61 Vedere mappa