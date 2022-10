Roma, attacco zero Joya: senza Dybala nessun gol su azione in Serie A

“Paulo Dybala crea dipendenza”. Non stiamo parlando di uno spot pubblicitario o di un cibo ipercalorico. Ma la Roma non può fare a meno delle giocate del suo numero 21 sulla trequarti. I giallorossi ieri hanno registrato 0 tiri in porta (non succedeva dal 2015) e faticano a trovare la via del gol. Senza la ‘Joya’ le reti su azione sono drasticamente diminuite. Nessuna in Serie A in 409 minuti e una in 554’ in tutte le competizioni. Quella di Belotti con il Betis in coppa. Contro Sampdoria e Atalanta solo Pellegrini ha gonfiato la rete ma su calcio di rigore. Quando l’ex Juventus è uscito prima del 90’ i giallorossi non hanno mai trovato la via del gol. Anche contro il modesto Helsinki è servita la scintilla del campione. Giovedì ci sarà la sfida decisiva per la qualificazione al turno successivo di Europa League proprio contro i finlandesi.