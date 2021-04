Roma-Atalanta, i convocati di Fonseca: out Pedro e Smalling

Torna Pellegrini dopo la squalifica, out Diawara che era diffidato e contro il Torino si è preso il giallo

Fonseca ha chiesto alla Roma di pensare all'Atalanta. Con il Manchester United sullo sfondo, i giallorossi ospitano alle 18.30 la squadra di Gasperini all'Olimpico. Tra i convocati non ci sono Pedro e Smalling, alle prese con i rispettivi infortuni così come Kumbulla. Out per squalifica Diawara: al suo posto Darboe, mentre Ciervo "sostituisce" l'ex Barcellona e Chelsea. Torna Pellegrini, assente contro i granata per squalifica.