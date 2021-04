Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Dzeko, ok Mkhitaryan

I giallorossi fanno le prove di Manchester: davanti anche Pellegrini, in mezzo Villar

La Roma all'Olimpico ospita l'Atalanta (fischio d'inizio alle 18.30) e fa le prove di Europa League: la formazione infatti sarà molto simile a quella che sfiderà i Red Devils giovedì prossimo a Old Trafford. Contro la Dea, davanti a Pau Lopez, la difesa sarà formata da Mancini (che però in Inghilterra sarà squalificato), Cristante e Ibanez. Nella speranza di recuperare Smalling per Cavani e compagni. In mezzo al campo Karsdorp, Veretout, Villar e Calafiori, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Peres. Davanti Pellegrini-Mkhitaryan alle spalle di Dzeko, che torna titolare anche in campionato.