Daniele De Rossi ha deciso di anticipare il raduno a Trigoria. La squadra doveva ritrovarsi lunedì mattina al centro sportivo, ma il mister ha convocato tutti per domani pomeriggio. Intanto Ghisolfi continua a lavorare per rinforzare la squadra. La Roma vuole comprare Federico Chiesa. E questo è un fatto, certificato ormai da settimane. Un interesse ufficializzato il mese scorso dal ds giallorosso Ghisolfi a Fali Ramadani. Il prezzo del cartellino sembra inoltre non essere così proibitivo: la domanda prima della spedizione di Chiesa in Germania era di almeno 40 milioni. Adesso le richieste di Giuntoli si sono dimezzate, e basterebbe una cifra tra i 20 e i 25 milioni. L'esterno della Nazionale ad oggi non ha ancora accettato il trasferimento nella Capitale perché vorrebbe giocare la Champions League ed è in attesa di nuove proposte prima della decisione definitiva.

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La Juventus ha messo nel mirino Abraham. Negli scorsi giorni i bianconeri hanno contattato sia la Roma che il giocatore per approfondire la situazione. La volontà della Juve sarebbe quella di prendere il giocatore in prestito (secco o con diritto di riscatto) vista la stagione appena conclusa. Con i bianconeri in queste ultime ore stanno aumentando e si sono aperti dei dialoghi anche per altri calciatori. La Juve ha chiesto informazioni per Cristante e Zalewski. Mentre la Roma ha effettuato un sondaggio per Arthur che è tornato a Torino dopo la buona stagione in prestito con la Fiorentina. Oltre a Chiesa, in cima alla lista c'è Rodrigo Riquelme. Nei prossimi giorni i giallorossi presenteranno un'offerta ufficiale dal valore di circa 20 milioni per l'esterno spagnolo. Florent Ghisolfi sta continuando a lavorare per sistemare il centrocampo giallorosso. La trattativa per Enzo Le Fée è vicina alla chiusura e la Roma continua anche ad osservare la situazione Gabriel Sara. oltre ad Aouar (sempre più vicino all'Arabia) i giallorossi stanno cercando acquirenti in Premier League per la cessione di Edoardo Bove. Il ds del Torino ha parlato di Bellanova: "Ci hanno chiamato soprattutto dall'estero, posso dire con grande serenità che Raoul è giusto rimanga a Torino".