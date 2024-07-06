Negli scorsi giorni i bianconeri hanno contattato sia la Roma che il giocatore per approfondire la situazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà della Juventus sarebbe quella di prendere il giocatore in prestito (secco o con diritto di riscatto) vista la stagione appena conclusa. Idea che nasce a margine della trattativa fra Juventus e Roma per Federico Chiesa: l'attaccante inglese potrebbe anche essere inserito all'interno dell'affare come contropartita tecnica per abbassare le richieste della squadra di Thiago Motta. Chiesa deciderà nei prossimi giorni cosa fare perché su di lui, oltre alla Roma, ci sono anche Bayern Monaco, Arsenal e Manchester United.