Roma, annientato il Cagliari 4-1. Lukaku show, gol di Aouar e Belotti. Ansia Dybala

Stop per Dybala che è uscito al 38' del primo tempo per un problema al ginocchio. Terza vittoria di fila per i giallorossi, dopo la sosta arriva il Monza all'Olimpico

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma saluta il campionato prima della sosta con una bellissima vittoria contro il Cagliari di Ranieri per 4-1. Doppietta del solito Lukaku e poi gol di Aouar e Belotti. Nandez segna per i sardi su rigore a cinque minuti dal termine. La Roma nel primo tempo domina i sardi e trova il doppio vantaggio grazie alle reti dell'algerino e del numero 90. L'unica nota negativa è l'infortunio di Dybala. Paulo è uscito quasi in lacrime dopo aver subito un colpo al ginocchio sinistro. Nella seconda frazione dopo appena 5 minuti arriva anche il tris: Belotti trova la rete con una grande giocata. Senza freni la formazione giallorossa che al 59' va anche sul 4-0 con Big Rom. Dopo la pausa per le nazionali ci sarà la sfida contro il Monza allo stadio Olimpico.

Aouar-Lukaku: la Roma vola nel primo tempo — Mourinho lascia fuori Kristensen e schiera Karsdorp sulla destra. Davanti la coppia Lukaku-Dybala. La prima occasione è per il Cagliari: colpo di testa di Petagna e miracolo di Rui Patricio. All'11' arriva il primo cartellino giallo del match: ammonito Paredes. Al 18' grande occasione per i giallorossi. Lukaku serve benissimo Dybala che davanti a Scuffet si fa neutralizzare. Il gol arriva un minuto più tardi: Spinazzola trova Aouar che col sinistro batte l'estremo difensore sardo all'interno dell'area di rigore. La Roma va subito sul 2-0 al 20'. Cross perfetto di Karsdorp per Lukaku che di petto a porta vuota mette a referto il suo sesto gol stagionale. Rispondono i sardi al 25' con Nandez che stoppa e tenta la botta da dentro l'area. Ndicka è bravo a respingere col corpo. Primo tempo quasi perfetto per la Roma che però perde per infortunio Paulo Dybala. Problema al ginocchio per l'argentino. L'unica nota negativa dello 0-2 nei primi 15 minuti.

La Roma dilaga a Cagliari: Ranieri ko 4-1 — La ripresa inizia con un cambio per Ranieri: Hatzidiakos esce ed entra Zappa. La Roma cala il tris con Belotti al 50': lancio di Paredes per il numero 11 che sterza e lascia sul posto Zappa e sigla il 3-0. I giallorossi dilagano e al 60' trovano anche il poker. Azione bellissima con Belotti che serve Paredes, Leandro di prima trova Lukaku che davanti al portiere non può sbagliare. Con il risultato acquisito Mourinho effettua i primi due cambi: fuori Aouar e Karsdorp ed entrano Pagano e Kristensen. Al 72' Prati trova il gol della 'bandiera' ma il Var annulla per fuorigioco. Al 79' Celik prende il posto di Paredes. Grande partita del numero 16 che ha anche messo a referto un assist. All'85' arriva il gol del Cagliari con Nandez. L'uruguaiano non sbaglia dagli 11 metri. Finisce il match dopo 4 minuti: vittoria dei ragazzi di Mourinho per 4-1. Dopo la sosta la partita con il Monza all'Olimpico.

Cagliari-Roma 1-4, il tabellino — CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos (46' Zappa), Obert (68' Dossena), Wieteska; Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana (38' Sulemana), Azzi; Oristanio, Petagna (68' Pavoletti). A disposizione: Aresti, Iliev, Di Pardo, Goldaniga, Augello, Zappa, Desogus, Jankto, Sulemana, Viola, Luvumbo, Pavoletti, G. Pereiro, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp (68' Kristensen), Bove, Paredes (79' Celik), Aouar (68' Pagano), Spinazzola; Dybala (39' Belotti), Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, Pagano, Belotti, Azmoun, El Shaarawy, Joao Costa, Pisilli. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Cecconi-Scarpa. IV Uomo: Mercenaro. Var: Paterna. AVar: Mazzoleni

Marcatori: 19' Aouar (R), 20', 59' Lukaku (R), 50' Belotti (R), 85' Nandez (C)

Ammoniti: Paredes (R), Sulemana (C), Aouar (R), Bove (R)

