Roma, infortunio Dybala: trauma distorsivo al ginocchio sinistro

Altro infortunio in casa giallorossa. Paulo Dybala è costretto al cambio verso la fine del primo tempo, al 38'. L'argentino si è accasciato a terra dopo aver subito un duro colpo sul ginocchio sinistro da Prati. Sono entrati subito i medici che hanno parlato col giocatore che è rimasto a terra e poco dopo ha abbandonato il terreno di gioco con le mani sul volto e quasi in lacrime. Sguardo preoccupato anche per Mourinho che si è messo subito a parlare col team manager della squadra. L'attaccante della Roma è uscito sulle sue gambe senza l'uso della barella. La prima diagnosi è un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Al suo posto è entrato Belotti. Si tratta del secondo infortunio stagionale, il primo in Verona-Roma quando è stato sostituito per un problema all'adduttore. Paulo era stato convocato da Scaloni per le prossime gare della nazionale argentina ed ora la sua presenza è a serio rischio. Un altro problema per i giallorossi che giovedì hanno perso capitan Pellegrini e dovrà stare ai box per circa un mese. Queste le parole di Mourinho a fine partita: "Non sono ottimista. Mi fido sempre dei giocatori e se lui non è ottimista non lo sono nemmeno io. Dobbiamo aspettare i risultati degli esami ma mi fido molto dei giocatori e della loro conoscenza del proprio corpo. Paulo non è ottimista e io non lo sono”.