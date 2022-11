Roma, ancora uno stop: 1-1 col Torino. Dybala entra e accende la luce, ma non basta

Matic salva Mourinho ma il quarto posto si allontana. Terzo stop di fila per i giallorossi

Daniele Aloisi

La Roma non rialza la testa e frena anche contro il Torino. Pareggio 1-1 e quarto posto che si allontana. Mourinho schiera Abraham dal 1' e lascia in panchina Dybala. Primo tempo noioso che si conclude sullo 0-0. Pochissimi tiri in porta, l'unica emozione è il calcio di rigore prima concesso ai giallorossi e poi revocato da Rapuano al 24'. Lo Special One cambia subito ad inizio ripresa e inseriesce El Shaarawy al posto di Volpato. Ma non c'è nessuna reazione e i granata trovano il gol del vantaggio con Linetty al 54'. Dybala rientra in campo e scuote subito la Roma con una bella conclusione al 72'. Belotti sbaglia il rigore al 92', prende il palo e non trova il suo primo gol in campionato. Il pareggio arriva poco dopo con Matic. Il 4 gennaio riprenderà il campionato dopo la sosta per il Mondiale.

Non si sblocca il primo tempo: finisce 0-0 la prima frazione — La Roma deve tornare a vincere dopo due stop di fila. Mourinho non convoca Karsdorp e lascia in panchina Dybala. Abraham dal 1' con Zaniolo e Volpato alle spalle. Parte meglio il Torino che crea due occasioni limpide al 7'. Prima la conclusione di Vlasic murata da Celik e poi il colpo di testa di Sanabria all'interno dell'area di rigore. L'ex Roma non riesce a centrare lo specchio della porta. Risponde la Roma al 18' con Zaniolo che calcia di poco alto sopra la traversa.

Al 24' Rapuano concede un penalty per un fallo di mano ma cambia la decisione dopo il controllo al Var. Juric cambia al 30': esce Vojvoda ed entra Singo. Ci prova ancora la Roma al 36' con la specialità della casa. Calcio d'angolo di Zalewski per Mancini che sfiora il palo con un bel colpo di testa. Finisce dopo 4' di recupero un brutto primo tempo.

Matic salva la Roma: 1-1 col Torino — Mourinho prova a cambiare le carte in tavola: entra El shaarawy ad inizio ripresa ed esce il giovane Volpato. La prima ammonizione del match è di Buongiorno che atterra Zaniolo in campo aperto. Primo squillo dei giallorossi con Abraham che recupera palle, entra in area ma perde l'attimo giusto e non calcia. Serve El Shaarawy che viene murato da Djidji. Al 54' va avanti il Torino con Linetty che viene lasciato da solo in mezzo all'area e colpisce di testa. Incolpevole Rui Patricio. Rientra in campo Paulo Dybala. La Joya si fa subito vedere e sporca i guantoni di Milinkovic poco il suo ingresso in campo. Ancora l'argentino all'84' che prova con il sinistro a giro ma è bravo Djidji a respingere in angolo. Al 90' occasione per i giallorossi su calcio di rigore conquistato da Dybala. Va Belotti sul dischetto che colpisce il palo e la palla va fuori. Il pareggio arriva poco dopo con Matic che mette a referto il suo primo gol in maglia giallorossa dopo la traversa presa da Dybala. Non basta la rete del serbo e finisce 1-1.

Roma-Torino 1-1, il tabellino — ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante (Tahirovic 69'), Camara (Matic 54'), Zalewski (Belotti 69'); Volpato (El Shaarawy 46'); Zaniolo, Abraham (Dybala 69') Allenatore: Mourinho A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Kumbulla, Viña, El Shaarawy, Bove, Matic, Tahirovic, Cherubini, Pellegrini, Shomudorov, Belotti, Dybala

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno (Rodriguez 51'), Zima; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda (Singo 30'); Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Pellegri, Rodriguez, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Garbett, Radonjic, N'Guessan.

Arbitro: Rapuano Guardalinee: Berti - Vono Quarto uomo: Piccinini Var: Nasca Avar: Guida

Marcatori: Linetty 54' (R), Matic 90' + 4' (R)

Ammoniti: Buongiorno (T), Camara (R), Dybala (R)

Spettatori: 61.168