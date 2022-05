Abbonamenti Roma, ecco vantaggi dei tesserati e risposte sulle prelazioni

Quanto pagherò a partita? Posso comprare sin da subito un abbonamento per un mio amico? Ecco una serie di risposte alle vostre domande

Fidelizzazione vuol dire vantaggi. Lo slogan non è ufficiale ma quasi. Se ne sono resi conto gli abbonati e i loro amici quest’anno, ma con la nuova campagna è ancora più chiaro. Cerchiamo di spiegare alcuni punti che fanno del nuovo abbonato della Roma un vero privilegiato. Il primo è legato al prezzo ovviamente. Con l’abbonamento Classic si andrà a pagare 14 euro a partita , a prescindere dall’avversario. E si può anche rateizzare. Chi predilige lo Special (che permette di “vendere” la tessera per alcuni match ricavando anche un utile) pagherà invece 17 euro a partita. Ma andiamo più nel dettaglio. L’abbonato Special avrà dei vantaggi che in questa stagione hanno fatto la differenza. Così come l’abbonato Classic avrà una prevendita dedicata su competizioni europee (comprese trasferte) e match di Coppa Italia. Ma in più avrà anche giovamento sull’acquisto di biglietti aggiuntivi per i big match. Insomma conviene anche essere amico di un abbonato. Se si gioca un Roma-Juve, l’abbonato Special avrà una finestra dedicata (con costi ribassati) per acquistare uno o più biglietti. I Sold out in questo modo sono quasi garantiti.

Ma passiamo alla campagna abbonamenti vera e propria. A partire dal 18 maggio, infatti, il vecchio abbonato non potrà solo rinnovare la tessera in prelazione ma potrà acquistare un nuovo abbonamento per un amico o parente. Ovviamente per i posti liberi non occupati da vecchi abbonati. Nelle date tra il 18 e il 31 maggio sarà possibile anche i pochi posti rimasti vuoti in curva Sud. Dal 1° giugno, invece, quei posti saranno in vendita libera mentre il diritto di prelazione resterà tale per gli altri settori fino al 16 giugno. Questo vuol dire che se Marco vuole regalare o compare l’abbonamento in Sud per il fratello Matteo potrà farlo senza file o stress vari. Ovviamente fino a curva esaurita. Perché l’obiettivo della Roma è di dichiarare il sold out di quel settore ben prima del 1° giugno. Da quel giorno verranno venduti i posti liberi di Sud, ma solo di Sud. Se rimarranno. Tra il 17 e il 19 giugno, invece, chi vorrà potrà spostarsi di posto ma solo nel settore che gli compete altrimenti bisognerà aspettare la data del 20 giugno, in vendita libera. L’obiettivo è fare il record di abbonati degli ultimi 20 anni. Visto l’entusiasmo di questo finale di stagione non sembra poi un traguardo così difficile.