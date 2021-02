Roma agli ottavi, festa social. Veretout: “Bravi a non gestirla”. Pellegrini: “Peccato per il rigore”

La Roma centra l’obiettivo ottavi di finale di Europa League battendo il Braga. All’Olimpico è 3-1 per i giallorossi, che ora aspettano l’avversario dal sorteggio di domani a Nyon. Nel postpartita i calciatori hanno festeggiao anche sui social il passaggio del turno: “Vamos! Grazie fratello e bravi ragazzi! Testa a domenica”, ha scritto Borja Mayoral che ha ringraziato il compagno per l’assist. Lo stesso numero 37 ha invece scritto “Next round” con tanto di spunta. Gioisce anche Jordan Veretout su Instagram: “Obiettivo raggiunto, turno superato. Senza gestire, vincendo la partita”, l’orgoglio del centrocampista francese che oggi ha giocato addirittura da esterno.

Punta di amrezza, invece, per Lorenzo Pellegrini che ha sbagliato dagli 11 metri il possibile 2-0: “Peccato per il rigore, ma l’importante era il passaggio del turno! Bravo Carles Perez”, il messaggio del numero 7 che fa i complimenti allo spagnolo, che si è guadagnato il penalty e ha segnato il 2-0 in un periodo non semplice per lui. “Grazie fratello per l’assist”, risponde prontamente l’ex Barcellona. “Congratulazioni a tutta la squadra”, ha scritto invece Diawara. Infine i festeggiamenti di El Shaarawy, tornato da titolare: “Ottavi di finale! Daje Roma!”