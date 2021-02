Europa League, ecco tutte le possibili avversarie della Roma agli ottavi di finale

Missione compiuta per la Roma, che si qualifica agli ottavi di finale dell’Europa League 2020/21 superando il Braga. Soprattutto in una stagione come questa, ci sarà molto poco tempo tra un turno e l’altro: i giallorossi saranno impegnati l’11 e il 18 marzo nella gara andata e ritorno degli ottavi, domani conosceranno anche avversaria e date. A differenza dei sedicesimi di finale, dove non era possibile incontrare formazioni dello stesso paese o già affrontate al girone, non ci saranno limitazioni nel sorteggio di domani in programma alle 13 a Nyon (Svizzera), presso la Casa del Calcio Europeo. La squadra di Fonseca potrà quindi essere accoppiata con il Milan, o con lo Young Boys già affrontato e battuto al girone.

Sorteggio Europa League, le possibili avversarie della Roma agli ottavi: pericoli Tottenham e United

È da qui che per molti comincia la ‘vera’ Europa League, con sfide molto più interessanti e per certi versi vicine al livello della Champions. Le squadre blasonate non mancano, a partire dalla Roma che dovrà sperare di evitare le big rimaste in gara. Come il Tottenham, che ha avuto la meglio del Wolfsberger con 8 gol tra andata e ritorno. Il secondo spauracchio è senza dubbio un’altra inglese come il Manchester United, secondo in classifica in Premier League. La squadra di Solskjaer è forse la favorita per la vittoria finale (l’ultimo atto si giocherà in Polonia, a Danzica). Agli ottavi ci sarà anche l’Arsenal, mentre è fuori il Leicester di Under battuto in casa dallo Slavia Praga. Big storica del calcio europeo è l’Ajax, che ha battuto il Lille, e bisognerà fare molta attenzione anche allo Shakthar Donetsk, di cui Fonseca è un grande ex come successo col Braga.

Tra le spagnole c’è il Villarreal, già battuto 4 anni in Europa League dalla Roma ai sedicesimi, ma molto insidioso è anche il Rangers Glasgow di un lanciatissimo Steven Gerrard, autore di 9 gol in due partite all’Anversa. L’assenza di teste di serie complica il sorteggio, ma aggiunge anche pathos: suggestivo, anche se sulla carta più morbido, il possibile incrocio con l’Olympiacos, giustiziere del PSV Eindhoven. Da non sottovalutare pure i norvegesi del Molde, che ha eliminato il più quotato Hoffenheim vincendo 2-0 in Germania. Senza dubbio più soft sarebbe l’accoppiamento con la Dinamo Zagabria o lo Young Boys, che la Roma conosce e ha già sconfitto in entrambi i match del girone. O ancora al Granada, che ha chiuso il percorso del Napoli ma non è sembrato è grande forma, come dimostrano anche gli ultimi risultati in campionato. Infine il Milan, in un momento non brillantissimo, ma ovviamente in Europa sarebbe una storia a sé.

Ecco le possibili 15 avversarie della Roma agli ottavi di finale di Europa League (11-18 marzo 2021):

Tottenham (ENG)

Dynamo Kyiv (UKR)

Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG)

AC Milan (ITA)

Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE)

Villarreal (ESP)

Dinamo Zagreb (CRO)

Young Boys (SUI)

Molde (NOR)

Granada (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Ajax (NED)

Olympiacos (GRE)