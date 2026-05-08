Roma, abbonamenti 26/27: la ‘waiting list’ conta già 12mila tifosi

La stagione sta volgendo al termine e i tifosi giallorossi potranno sostenere la Roma ancora una sola volta (il derby con la Lazio) prima dell'inizio della prossima stagione. Il club, a partire da ieri, ha lanciato un'iniziativa che permette ai romanisti di prendere posto in una speciale "waiting list" per gli abbonamenti all'Olimpico della stagione 2026/27. A 24 ore dall'apertura, sono circa 12mila i tifosi che si sono registrati direttamente dal sito del club giallorosso. Gli utenti iscritti potranno successivamente accedere alla fase di vendita a loro dedicata subito dopo la chiusura dei rinnovi e prima dell'eventuale vendita libera. Da precisare che non sarà tenuto in considerazione un ordine cronologico in base a quando si è iscritti alla lista, ma si dovrà essere rapidi non appena usciranno le date ufficiali.