Roma, nasce la ‘waiting list’ per gli abbonamenti della stagione 2026-27: le info

Una nuova occasione per chi è alla ricerca di un abbonamento stagionale, soprattutto in settori che spesso sono sold out al termine della fase rinnovi. A partire da oggi 7 maggio la Roma mette a disposizione dei tifosi giallorossi la possibilità di iscriversi alla "waiting list" per gli abbonamenti della stagione 2026-27. Gli utenti iscritti potranno successivamente accedere alla fase di vendita a loro dedicata subito dopo la chiusura dei rinnovi e prima dell'eventuale vendita libera. I tifosi giallorossi potranno anche esprimere la loro preferenza per uno specifico settore dello stadio. Sul sito del club giallorosso è già possibile entrare nella lista d'attesa accedendo col proprio account MyASR.