Qualcuno è sparito, quasi a voler cancellare. Altri al mondo del calcio sono rimasti legati, poi c'è chi si è costruito un nuovo spazio dopo quello di successo da calciatore. Sicuramente però per i campioni d'Italia del 2001 la data del 17 giugno non sarà mai come un'altra. Già, ma cosa fanno adesso nella vita i giocatori di quella rosa? Dai portieri agli attaccanti, scopriamolo.