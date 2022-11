Rigata l’auto di Rui Patricio, la moglie sbotta sui social: “Non è la prima volta”

Disavventura per Rui Patricio. Nella giornata di ieri la moglie del portiere della Roma si è trovata la sua auto rigata e ha condiviso la foto sui social. Da quando è in Italia non è la prima volta che succede. Questo il messaggio sulle sue storie Instagram: "Da quando sono arrivata in Italia, la mia auto viene sempre rigata... adesso basta. Tre giorni dopo che l'auto è stata ritirata ricominciano a graffiare tutto. Dovrò mettere delle telecamere di sorveglianza fuori dall'auto".