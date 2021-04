Reynolds: “Felice dell’esordio ma devo migliorare molto” – FOTO

In America continuano a seguirlo e il Dallas FC non dimentica di commentare nessuno dei suoi post social. Per Bryan Reynolds ciò che sembra contare di più però non sono le attenzioni mediatiche ma la sincerità con cui ammette: “Devo migliorare tanto individualmente – ha scritto su Instagram – . Per complessivamente sono felice del mio esordio e della vittoria”. Fino a ieri aveva giocato solamente mezz’ora contro il Parma: ieri la prima volta da titolare in giallorosso nei 75′ contro il Bologna. Con un piccolo record: a 19 anni è diventato il più giovane americano a giocare dal 1′ in Serie A.